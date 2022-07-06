Зараз росіяни намагаються брати до полону більше українських військових, - боєць ЗСУ Охотін
Росія намагається брати більше полонених, щоб проводити інформаційно-психологічні спецоперації
Про це боєць ЗСУ Петро Охотін заявив у ефірі Еспресо.
"Я можу сказати про те, що Російська Федерація зробити по певних пунктах, для того, щоб втілити свої ідеї. Я помітив декілька тенденцій. Окрім того, що Росія традиційно використовує радіоелектронну боротьбу, потім артилерію і аж потім піхоту, мною помічено те, що зараз вони дійсно хочуть намагатись брати в полон більше бійців ЗСУ", - сказав він
На його думку, це аспект інформаційно-психологічної операції.
"Я розчарую російську сторону, тому що такого повного оточення українських Збройних сил за весь цей період не відбувалося. Коли командування бачить те, що є певна загроза ми робимо маневр і в цьому випадку, я не вважаю, що це якась зрада, тому що маневр - це живий елемент стратегії", - підсумував Охотін.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.05
-
EUR
Купівля 35.24Продаж 36.44
- Актуальне
- Важливе