Засідання РНБО перенесли на 30 грудня

Про це повідомляє пресслужба РНБО.



"У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.



Раніше повідомлялося, що засідання РНБО планували провести у середу, 29 грудня.