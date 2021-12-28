Засідання РНБО перенесли на 30 грудня
Засідання Ради національної безпеки і оборони України перенесли на четвер, 30 грудня 2021 року
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
"У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що засідання РНБО планували провести у середу, 29 грудня.
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