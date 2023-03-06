Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з інформацією, особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

"Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками", - йдеться в повідомленні.