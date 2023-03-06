Засідання Ставки. Зеленський поставив запитання щодо Бахмута, Залужний і Сирський висловилися за продовження оборони
Президент Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Про це повідомляє Офіс президента.
Згідно з інформацією, особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.
"Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками", - йдеться в повідомленні.
- 6 березня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Бахмут забезпечив знищення значної кількості особового складу армії РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.29
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе