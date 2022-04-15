В Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду та опалення до кінця травня, – Кличко
PR
Засоби з "Пакунка малюка" можна витрачати на будь-які товари під час війни
Відтепер грошову компенсацію з картки "Пакунок малюка" можна витратити на будь-які товари. Шостого березня Верховна Рада затвердила рішення Міністерства соціальної політики, яке може допомогти сім’ям з новонародженими дітьми під час війни
На що можна використати?
Якщо раніше на отримані кошти можна було придбати лише товари для дітей в окремих магазинах, що беруть участь у програмі, то тепер ці обмеження зняті. Батьки можуть використати гроші на їжу для сім’ї, ліки чи пальне, яке потрібне для евакуації в безпечне місце.
Як і до воєнного стану, карткою можна скористатися на сайті EVA.UA та в магазинах мережі. Там можна придбати побутову хімію, засоби гігієни, дитяче харчування, підгузки та іграшки для заспокоєння немовлят.
Скільки часу дійсна допомога?
Рішення Уряду про зняття обмежень буде діяти протягом усього періоду воєнного стану, а також ще 30 днів після його завершення. Усі молоді батьки матимуть достатньо часу, щоб скористатися карткою.
Також зняли 12-місячний ліміт на використання коштів. Якщо раніше через рік після отримання допомоги банки вилучали залишок грошей на користь бюджету, то на час війни ця функція не діє. Це дасть змогу сім’ям використати допомогу тоді, коли це буде необхідно.
На яку картку можливо отримати гроші?
Оскільки через воєнні дії деякі відділення банків припинили свою роботу, вчасно відкрити рахунок спеціального призначення не завжди можливо. Щоб спростити цей процес і зберегти право батьків на фінансову допомогу, Міністерство соцполітики дозволило отримувати компенсацію за "Пакунок малюка" на будь-який рахунок ПриватБанку когось з родичів.
Як оформити "Пакунок малюка"?
Крім цього, на час воєнного стану спростили сам механізм оформлення й нарахування виплати. Це зробить послугу доступнішою для сімей, які пережили пологи у надзвичайних обставинах або були змушені тимчасово змінити місце проживання.
Так, призначити грошову компенсацію в рамках одноразової натуральної допомоги може відділ соціального захисту в районній або міській раді. Для цього необхідно подати у відповідний орган такі документи:
● заяву, яку можна скласти на місці;
● копію свідоцтва про народження дитини або документа, що підтверджує цей факт;
● довідку з пологового будинку про неотримання "Пакунку малюка".
Якщо батьки відсутні, аналогічний запит можуть подати опікуни немовляти, його патронатні вихователі, батьки-вихователі або прийомні батьки.
Пам’ятайте: найголовніший обов’язок батька та матері — захистити свою дитину, забезпечити спокій, врятувати її здоров’я та життя. Тому, за можливості, проводьте більше часу з малюком та намагайтеся вберегти його від впливу ваших тривог.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+18°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.72
Купівля 29.72Продаж 31.12
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.84
- Актуальне
- Важливе
2022, п'ятниця
15 квітня
17:11
СБУ виявила близько 100 диверсійних груп і затримала понад 300 колаборантів із початку масштабної агресії РФ проти України
17:09
У Росії зупиняють виробництво нових танків через брак фінансування та іноземних деталей, - розвідка
16:43
Ексклюзив
Санкції та поразка РФ у війні проти України змусять росіян переглянути свої цінності, - Саттер
16:42
Україна має запаси базового продовольства для потреб людей та тварин на декілька років, – Мінагрополітики
16:08
Ексклюзив
"Незалежно на якій підставі військовозобов’язані особи певних категорій покинули Україну, вони повинні будуть повернутись": нардеп Веніславський про можливі доповнення до закону про воєнний стан
15:50
Окупанти повторно атакували прикордонників на Чернігівщині, зафіксували 12 мінометних пострілів
15:44
26-річний мешканець Сєвєродонецька за допомогою дрону корегував вогонь ворога по рідному місту, його затримали, – Нацполіція
15:39
Майже 3 млн грн на зарплати і соцвиплати: росіяни пограбували відділення Укрпошти в окупованому Мелітополі
15:29
У Британії будинок для літніх людей зібрав на підтримку українських біженців 1000 фунтів стерлінгів
14:52
На кордоні з Молдовою затримали 26-річного українця в жіночому одязі, який намагався незаконно покинути країну
14:05
Оновлено
"З Попасної вдалось евакуювати трьох людей": Гайдай про роботу гуманітарних коридорів 15 квітня
14:02
Ексклюзив
З Краматорська евакуювалась більшість людей, ситуація в місті стабілізується, проте ракети продовжують прилітати, – мер