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Засоби з "Пакунка малюка" можна витрачати на будь-які товари під час війни

15 квітня, 2022 п'ятниця
16:46
Суспільство

Відтепер грошову компенсацію з картки "Пакунок малюка" можна витратити на будь-які товари. Шостого березня Верховна Рада затвердила рішення Міністерства соціальної політики, яке може допомогти сім’ям з новонародженими дітьми під час війни

На що можна використати?


Якщо раніше на отримані кошти можна було придбати лише товари для дітей в окремих магазинах, що беруть участь у програмі, то тепер ці обмеження зняті. Батьки можуть використати гроші на їжу для сім’ї, ліки чи пальне, яке потрібне для евакуації в безпечне місце.

Як і до воєнного стану, карткою можна скористатися на сайті EVA.UA та в магазинах мережі. Там можна придбати побутову хімію, засоби гігієни, дитяче харчування, підгузки та іграшки для заспокоєння немовлят.

Скільки часу дійсна допомога?


Рішення Уряду про зняття обмежень буде діяти протягом усього періоду воєнного стану, а також ще 30 днів після його завершення. Усі молоді батьки матимуть достатньо часу, щоб скористатися карткою.

Також зняли 12-місячний ліміт на використання коштів. Якщо раніше через рік після отримання допомоги банки вилучали залишок грошей на користь бюджету, то на час війни ця функція не діє. Це дасть змогу сім’ям використати допомогу тоді, коли це буде необхідно. 

На яку картку можливо отримати гроші?


Оскільки через воєнні дії деякі відділення банків припинили свою роботу, вчасно відкрити рахунок спеціального призначення не завжди можливо. Щоб спростити цей процес і зберегти право батьків на фінансову допомогу, Міністерство соцполітики дозволило отримувати компенсацію за "Пакунок малюка" на будь-який рахунок ПриватБанку когось з родичів.

Як оформити "Пакунок малюка"?


Крім цього, на час воєнного стану спростили сам механізм оформлення й нарахування виплати. Це зробить послугу доступнішою для сімей, які пережили пологи у надзвичайних обставинах або були змушені тимчасово змінити місце проживання.

Так, призначити грошову компенсацію в рамках одноразової натуральної допомоги може відділ соціального захисту в районній або міській раді. Для цього необхідно подати у відповідний орган такі документи:

●    заяву, яку можна скласти на місці;
●    копію свідоцтва про народження дитини або документа, що підтверджує цей факт;
●    довідку з пологового будинку про неотримання "Пакунку малюка".

Якщо батьки відсутні, аналогічний запит можуть подати опікуни немовляти, його патронатні вихователі, батьки-вихователі або прийомні батьки.

Пам’ятайте: найголовніший обов’язок батька та матері — захистити свою дитину, забезпечити спокій, врятувати її здоров’я та життя. Тому, за можливості, проводьте більше часу з малюком та намагайтеся вберегти його від впливу ваших тривог.
Здоров'я
діти
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