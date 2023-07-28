Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Китай дуже хоче перезавантажити відносини з США. Поки що це через певні проблеми не вдається. Проте, я думаю, що Пекін та Вашингтон будуть рухатись до того, щоб якось знайти спосіб співіснування, який буде вигідний обом сторонам. Це вже є сигналом для РФ", - пояснив Шевченко.

Аналітик наголосив, що Пекін міг наказати Кремлю не погрожувати ядерною зброєю.

"Ядерна зброя для Китаю є червоною лінією. Для Китаю ядерна зброя є одним з основних моментів цієї війни, який є неприпустимим. Адже це може призвести великими держави до ядерної війни. Якщо РФ застосує ядерну зброю, то Китай може кардинально змінити політику щодо Москви. Тому цілком ймовірно, що Китай наказав Кремлю не погрожувати ядерною зброєю", - додав він.