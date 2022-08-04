Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Після окупації російськими загарбниками Бердянська житель погодився співпрацювати з армією РФ. Чоловік добровільно обійняв посаду заступника так званого міського голови.

Підозрюваний керує інфраструктурою, житлово-комунальним господарством і паливно-енергетичним комплексом в псевдомерії Бердянська.

Прокуратура повідомила зраднику про підозру у колабораційній діяльності.

СБУ затримала членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ, які зливали ворогу інформацію про ЗСУ та стратегічні об’єкти по всій Україні.

Служба безпеки України у Львівській області оголосила підозру поліцейському, який під час тимчасової окупації населених пунктів Луганської області перейшов на бік ворога.

Напередодні СБУ затримала в Івано-Франківську місцевого жителя, якого російська ФСБ завербувала для отримання інформації про важливі об’єкти міста й області.

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