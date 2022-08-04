Заступнику псевдомера тимчасово окупованого Бердянська оголосили підозру в держзраді
Заступнику самопроголошеного мера тимчасово окупованого Бердянська оголосили підозру в колабораціонізмі
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
Після окупації російськими загарбниками Бердянська житель погодився співпрацювати з армією РФ. Чоловік добровільно обійняв посаду заступника так званого міського голови.
Підозрюваний керує інфраструктурою, житлово-комунальним господарством і паливно-енергетичним комплексом в псевдомерії Бердянська.
Прокуратура повідомила зраднику про підозру у колабораційній діяльності.
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- Напередодні СБУ затримала в Івано-Франківську місцевого жителя, якого російська ФСБ завербувала для отримання інформації про важливі об’єкти міста й області.
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