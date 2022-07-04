Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала російські фейки про мобілізацію жінок

Про це Ганна Маляр повідомила на своїй facebook-сторінці.

Заступниця міністра оборони прокоментувала ці фейкові новини та закликала не спекулювати на цій темі під час війни.

"У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни", - написала Ганна Маляр.

Зокрема, вона наголосила на тому, що ні з початку повномасштабного вторгнення, ні з 2014 року, жодну жінку не мобілізували і станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Також Ганна Маляр додала, що жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає.

Нагадаємо, що станом на 10 червня у лавах ЗСУ служать 37 тис. жінок, з них 1 тис. - командирки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb