Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала російські фейки про мобілізацію жінок
Посадовиця МОУ закликала не спекулювати на цій темі під час війни
Про це Ганна Маляр повідомила на своїй facebook-сторінці.
Заступниця міністра оборони прокоментувала ці фейкові новини та закликала не спекулювати на цій темі під час війни.
"У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни", - написала Ганна Маляр.
Зокрема, вона наголосила на тому, що ні з початку повномасштабного вторгнення, ні з 2014 року, жодну жінку не мобілізували і станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Також Ганна Маляр додала, що жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає.
- Нагадаємо, що станом на 10 червня у лавах ЗСУ служать 37 тис. жінок, з них 1 тис. - командирки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.45
Купівля 34.45Продаж 35.16
-
EUR
Купівля 35.68Продаж 36.8
- Актуальне
- Важливе