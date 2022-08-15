Засуджена у РФ до 9 років олімпійська чемпіонка зі США подала апеляцію на вирок
Американська баскетболістка Бріттні Грайнер, яку в Росії засудили до 9 років за контрабанду наркотиків, подала апеляція на вирок
Про це повідомляють російські ЗМІ/
"Команда захисту Бріттні Грайнер подала апеляційну скаргу на вирок суду", - заявили адвокати американки Марина Благоволіна та Олександр Бойков.
4 серпня суд визнав Грайнер винною у незаконному зберіганні наркотичних речовин без мети збуту, а також їхній контрабанді у значному розмірі, та призначив їй покарання у вигляді 9 років колонії загального режиму зі штрафом 1 млн рублів.
31-річна Бріттні Грайнер була затримана в московському аеропорту Шереметьєво 17 лютого 2022 року, в її багажі нібито було виявлено капсули з гашишною олією для електронних сигарет.
Грайнер виступала у жіночій Національній баскетбольній асоціації. З 2015 року вона грала за російський УГМК з Єкатеринбурга. Американка є дворазовою олімпійською чемпіонкою.
- 5 липня стало відомо, що Брітні Грайнер написала до Джо Байдена листа із проханням про порятунок.
- 6 липня президент США пообіцяв зробити все можливе, аби врятувати баскетболістку.
- 5 серпня Брітні Грайнер засудили до 9 років позбавлення волі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.04
Купівля 39.04Продаж 39.84
-
EUR
Купівля 39.61Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе