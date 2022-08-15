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Засуджена у РФ до 9 років олімпійська чемпіонка зі США подала апеляцію на вирок

15 серпня, 2022 понедiлок
15:12
Спорт Брітні Грайнер

Американська баскетболістка Бріттні Грайнер, яку в Росії засудили до 9 років за контрабанду наркотиків, подала апеляція на вирок

Про це повідомляють російські ЗМІ/ 

"Команда захисту Бріттні Грайнер подала апеляційну скаргу на вирок суду", - заявили адвокати американки Марина Благоволіна та Олександр Бойков.

4 серпня суд визнав Грайнер винною у незаконному зберіганні наркотичних речовин без мети збуту, а також їхній контрабанді у значному розмірі, та призначив їй покарання у вигляді 9 років колонії загального режиму зі штрафом 1 млн рублів.

31-річна Бріттні Грайнер була затримана в московському аеропорту Шереметьєво 17 лютого 2022 року, в її багажі нібито було виявлено капсули з гашишною олією для електронних сигарет. 

Грайнер виступала у жіночій Національній баскетбольній асоціації. З 2015 року вона грала за російський УГМК з Єкатеринбурга. Американка є дворазовою олімпійською чемпіонкою.

  • 5 липня стало відомо, що Брітні Грайнер написала до Джо Байдена листа із проханням про порятунок. 
  • 6 липня президент США пообіцяв зробити все можливе, аби врятувати баскетболістку.  
  • 5 серпня Брітні Грайнер засудили до 9 років позбавлення волі. 

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