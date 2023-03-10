СБУ затримала ексдиректора "Антонова" Сергія Бичкова та заступника начальника – начальника безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонова" Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі. Суд арештував їх на два місяці.

Цікава фігура Нетьосова. Який, як вважали на "Антонові", був безпосереднім ставлеником колишнього начальника управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова. Це той, який з мільйонами готівки виїхав з України перед початком вторгнення. Це дуже цікавий факт для знавців сбу-шних розкладів. Наумов навіть приїздив особисто вітати Нетьосова з днем народження.

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Зараз Наумов затриманий десь в Сербії. Україна надіслала до Сербії запит про його екстрадицію, в Україні він підозрюється в держзраді та допомозі російським військам у захопленні ЧАЕС

Зараз Наумов затриманий десь в Сербії. Україна надіслала до Сербії запит про його екстрадицію, в Україні він підозрюється в держзраді та допомозі російським військам у захопленні ЧАЕС...

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства "Главком"

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