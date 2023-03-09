Юридична сторона справи Коболєва цілком зрозуміла. Людина мала угоду. За цією угодою він одержав належне. Тепер його за це судять. Це не правильно. Для мене це жлобство з боку тих, хто організував цей процес. Але навіщо сюди приплітати патріотизм і боротьбу за державні інтереси?

Ліонель Мессі заробляє в ПСЖ 41 мільйон євро на рік. Допомагаючи ПСЖ перемогти, Мессі одержує те, що прописано в контракті, але не стає від того патріотом Франції. За перемогу на Чемпіонаті світу з футболу Мессі фактично не заробив нічого. Бо Кубок світу для Аргентини — це не про гроші. Це патріотизм.

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Тисячі людей врятували Київ в лютому-березні 2022-ого. Коболєв в цей час був за кордоном. Повернувся лише в січні 2023-ого. Це щодо патріотизму

Тисячі людей врятували Київ в лютому-березні 2022-ого. Коболєв в цей час був за кордоном. Повернувся лише в січні 2023-ого. Це щодо патріотизму.

Найняти менеджера, який зробив роботу й одержав за це платню, — нормальна справа. І судити його за це — не правильно. Але плутати грішне з праведним — теж маніпуляція.

Патріотизм — це жертвувати заради того, що ти любиш. Перевірте рахунки тих героїв, які тримали Гостомель і Мощун. Там немає 229 мільйонів. Бо це було не про бізнес.

Звинувачувати найманця у тому, що він зробив свою справу і взяв гроші, — не можна. Але й робити з найманця патріота — теж не варто. Все чесно. Все з розрахунку. Але точно не з любові

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Тому звинувачувати найманця у тому, що він зробив свою справу і взяв гроші, — не можна. Але й робити з найманця патріота — теж не варто. Все чесно. Все з розрахунку. Але точно не з любові. Хіба з любові дуже своєрідної. Якої нам, простим смертним, не зрозуміти.

До слова, одержувати прописане за контрактом все ж чесніше, ніж красти на закупівлях в час війни. А простий приклад любові до країни і її громадян — це Михайло Діанов, який віддав 23 мільйони на лікування побратимів.

P.S. Норвезькі юристи, які фактично виграли справу, одержали лише 180 мільйонів. А патріот - 229. Причому, суму винагороди визначив для себе сам).

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Про автора. Василь Зима, журналіст, телеведучий

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