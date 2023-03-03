Особливо якщо ми говоримо про помилки в нових інституціях, куди набирають нових людей і які мають мати нові цінності. Там будуть помилки. Через це, наприклад, пройшли країни Балтії, коли перезапускали судову систему.

Помилки це природно. І помилки української антикорупційної системи мають бути. Бо помилятися природно.

Але помилки — це завжди випадковість. Помилки не можуть бути системними. Бо тоді це не помилки, не випадковість. Тоді це чиясь стратегія. Це політика.

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Підозра Коболєву виглядала як помилка. Помилка, яку виправив суддя Антикорупційного суду. Якби цим все і закінчилось, то можна було б говорити про хворобу зростання, про випадковість. Про те, що систему характеризує не помилка, а реакція на помилку.

Але відразу після підозри Коболєву з‘явилася підозра Пивоварському. Потім допити Смілянського. А потім апеляція на рішення суду першої інстанції по Коболєву з безглуздим рівнем застави. Якого дуже хочуть таки арештувати якраз на річницю виграшу справи у Газпрому. Ну а що, керівництву Газпрому зараз погано, Європа не замерзла, ринки втрачені, прибутки не ті, треба ж людей розрадити.

Відразу після підозри Коболєву з‘явилася підозра Пивоварському. Потім допити Смілянського. А потім апеляція на рішення суду першої інстанції по Коболєву з безглуздим рівнем застави. Якого дуже хочуть таки арештувати якраз на річницю виграшу справи у Газпрому

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А чутки кажуть, що скоро будуть підозри ще кільком людям з бездоганною репутацією, які впроваджували реформи.

Хіба така купчастість може бути випадковою? Чи можемо ми говорити про помилки? Чи це вже стратегія?

Яка мета таких дій? Очевидно, з одного боку, йде дискредитація антикорупційної інфраструктури. Дуже показово, що такі дії САП гаряче вітають люди, які завжди поширювали російські наративи, постійно атакували реформи, включно з антикорупційними, були в групі "20 баксових прихильників Бахматюка у протистоянні з НАБУ". А зараз ці люди хвалять НАБУ і САП. Збіг?

Йде дискредитація антикорупційної інфраструктури. Дуже показово, що такі дії САП гаряче вітають люди, які завжди поширювали російські наративи, постійно атакували реформи, включно з антикорупційними, були в групі "20 баксових прихильників Бахматюка у протистоянні з НАБУ". А зараз ці люди хвалять НАБУ і САП. Збіг?

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Таким чином хтось вбиває величезний клин між громадянським суспільством і антикорупційними органами. І це вже працює.

З другого боку, це читкий сигнал всім притомним людям, які після війни можуть думати про реформи. Сигнал — не пхайтеся. І не думайте йти робити реформи. Бо ви за це дорого заплатите.

Хто виграє від таких системних дій, кожна з яких виглядає як безглузда помилка? Українські корупціонери

Хто виграє від таких системних дій, кожна з яких виглядає як безглузда помилка? Українські корупціонери. Виграють від дій антикорупційної інфраструктури. Яка має створювати їм проблеми, а не надавати переваги. Які заразом святкують перемогу над колективним Заходом. "Дивіться, ви самі просили створити антикорупційну інфраструктуру. Ми ж створили. Все як ви вимагали. А тепер ми зруйнуємо інші ваші реформи з допомогою вашого з інструменту".

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"Як ми вас удєлалі" - думає колективний корупціонер. І він може виявитись правим.

Чи означає це, що все втрачено? Поки що ні. Але ще кілька кроків і надії на робочий інститут боротьби з корупцією буде втрачено. І було б дуже добре зрозуміти, хто відповідальний за руйнацію реформ і руйнування довіри. Це дуже цікаво тим людям, що всі ці роки підтримували антикорупційні органи, а зараз стоять перед неминучим визнанням вже своєї помилки. Бо якщо нові органи працюють так само як старі органи, то значить все було марно.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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