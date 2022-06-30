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СБУ затримала російського інформатора, який шукав дані для ракетних ударів та диверсій

30 червня, 2022 четвер
11:50
СБУ Служба безпеки України СБУ

Служба безпеки затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області

Про це повідомила СБУ.

Повідомляється, що одержану інформацію ворожий агент передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Той був затриманий нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах Укрзалізниці. Служба безпеки України також встановила, що обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб рф, яка була створена для проведення підривної діяльності на Заході України.

Також, у повідомленні йдеться про те, що після затримання свого «зв’язкового» інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з рф. Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів.

Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

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