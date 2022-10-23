Про це повідомив у себе в telegam-каналі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Окупанти поставили їх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок в Росіі на невизначений термін", наказали передати теплі речі, та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи", - йдеться в дописі.

Дмитро Орлов зазначив, що сталося саме те, вірогідність чого раніше передбачалася - діти зараз є заручниками терористів.

12 жовтня міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські військові вивезли українських дітей з окупованого Енергодара на тимчасово непідконтрольну територію Криму.