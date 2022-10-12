Окупанти вивезли з Енергодара в тимчасово окупований Крим суттєву кількість дітей, - мер
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські військові вивезли українських дітей з окупованого Енергодара на тимчасово непідконтрольну територію Криму
Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.
"Що стосується евакуації з міста на тимчасово непідконтрольну території Автономної Республіки Крим, то кілька днів тому окупанти вивезли досить суттєву кількість дітей Енергодара. І це насамперед не зрозуміло, чи будуть вони їх повертати або вкрадуть їх назавжди. Тобто дії батьків, які вирішили віддати своїх дітей окупантам, дуже насторожують", - сказав Дмитро Орлов.
- Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти пропонували "оздоровити" дітей у Криму, щоб взяти у заручники.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.15
Купівля 40.15Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.45Продаж 39.71
- Актуальне
- Важливе