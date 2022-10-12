Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

"Що стосується евакуації з міста на тимчасово непідконтрольну території Автономної Республіки Крим, то кілька днів тому окупанти вивезли досить суттєву кількість дітей Енергодара. І це насамперед не зрозуміло, чи будуть вони їх повертати або вкрадуть їх назавжди. Тобто дії батьків, які вирішили віддати своїх дітей окупантам, дуже насторожують", - сказав Дмитро Орлов.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти пропонували "оздоровити" дітей у Криму, щоб взяти у заручники.

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