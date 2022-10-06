На Херсонщині окупанти пропонують "оздоровити" дітей у Криму, щоб взяти у заручники, - депутат облради
У зв'язку з контрнаступом ЗСУ окупанти на Херсонщині пропонують "оздоровити" дітей в анексованому Криму, аби взяти у заручники
Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань у своєму facebook.
Він розповідає, що окупаційна "адміністрація" Херсонщини оголосила в школах канікули з 6 по 21 жовтня, нібито на прохання батьків. На час канікул дітям пропонують поїхати в анексований Крим на оздоровлення.
Сергій Хлань повідомляє, що все це робиться з метою взяти дітей в заручники, оскільки подібні "ініціативи" вже проводилися на Харківщині перед контрнаступом ЗСУ, Окупанти вмовили 13 українських родин відправити дітей до літніх дитячих таборів аби "захистити від куль". Після втечі загарбників з Харківщини дітей так ніхто й не повернув.
"Батьки, рашисти не хочуть оздоровлювати українських дітей, це - провокації. Дітей хочуть взяти в заручники, викрасти, переселити", - пише він.
Він також наголошує, що за подібні дії Росія понесе відповідальність, проте наразі батьки мають робити все можливе, для захисту своїх дітей.
- Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти вбили 418 дітей і поранили ще понад 787.
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