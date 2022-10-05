Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до понад 787
Російські окупанти вбили 418 дітей і поранили ще понад 787 від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 5 жовтня 2022 року більше ніж 1205 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 418 дітей загинуло та понад 787 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 404, Харківській - 251, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 30.
У Куп'янську на Харківщині 3 жовтня травмувалася 9-річна дівчинка.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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