Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 5 жовтня 2022 року більше ніж 1205 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 418 дітей загинуло та понад 787 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 404, Харківській - 251, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 30.

У Куп'янську на Харківщині 3 жовтня травмувалася 9-річна дівчинка.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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