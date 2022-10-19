Завада обходу санкцій і торгівлі нафтою: Єрмак закликав виключити РФ із FATF

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У квітні Міжнародна робоча група з російських санкцій рекомендувала виключити РФ з FATF. Якщо Росія буде виключена з FATF, вона втратить можливість впливати на нові правила боротьби з відмиванням грошей за допомогою нових фінансових технологій (таких, як віртуальні активи та NFT). У разі виключення з FATF РФ втратить можливість брати участь у взаємній оцінці та затверджувати звіти про взаємну оцінку. Якби РФ виключили з FATF, її торгівля з рештою світу була б порушена через ускладнення отримання експортних та імпортних платежів. Такі обмеження були б корисні, коли Росія шукає нових покупців для своєї нафти. Чорний список обмежить можливості РФ ухилятися від санкцій. Чинний режим санкцій часто дає змогу російським компаніям обходити санкції проти фінансового сектору, структуруючи операції через російський банк, який не потрапив під санкції", - написав Єрмак.

Також він зазначив, що внесення Росії до чорного списку зменшить прямі іноземні інвестиції та, швидше за все, прискорить відтік капіталу. Іноземні компанії також зіткнуться з набагато вищими інвестиційними витратами в РФ.

"Внесення Росії до чорного списку юрисдикції високого ризику означатиме, що іноземні банки та інші фінансові установи встановлюватимуть значні додаткові перевірки при роботі з будь-якою юридичною особою в РФ. Після вторгнення РФ, а також військових злочинів, скоєних збройними силами цієї держави в Україні, кілька міжнародних організацій виключили або припинили членство РФ, зокрема Рада Європи та Рада ООН з прав людини", - додав Єрмак.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав внести Росію в чорний список організації Financial Action Task Force

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