Завдав збитків державі на 800 тис. грн: підприємця підозрюють у постачанні військовослужбовцям неякісних консерв

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, підприємець уклав договір з військовою частиною на закупівлю 10 тис. кг м'ясних консерв для харчування військовослужбовців.



Зазначається, що постачальник знав, що товар не відповідає державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів. Однак він передав військовій частині цей товар та отримав за це гроші.



Відповідно до експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи поставлені м'ясні консерви не відповідають вимогам ДСТУ. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 800 тис. грн.



У пресслужбі зазначили, що правоохоронці також перевіряють причетність підприємців до постачання іншої неякісної продукції військовослужбовцям.

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