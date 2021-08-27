Завдав збитків державі на 800 тис. грн: підприємця підозрюють у постачанні військовослужбовцям неякісних консерв
Прокуратура повідомила підприємцю про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах через постачання військовослужбовцям неякісних консерв
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, підприємець уклав договір з військовою частиною на закупівлю 10 тис. кг м'ясних консерв для харчування військовослужбовців.
Зазначається, що постачальник знав, що товар не відповідає державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів. Однак він передав військовій частині цей товар та отримав за це гроші.
Відповідно до експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи поставлені м'ясні консерви не відповідають вимогам ДСТУ. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 800 тис. грн.
У пресслужбі зазначили, що правоохоронці також перевіряють причетність підприємців до постачання іншої неякісної продукції військовослужбовцям.
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