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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Завдяки чіткій координації тероборони і ЗСУ з Ірпеня вдалось евакуювати майже 20 тисяч людей, – Порошенко

Завдяки чіткій координації тероборони і ЗСУ з Ірпеня вдалось евакуювати майже 20 тисяч людей, – Порошенко

19 квітня, 2022 вiвторок
14:28
війна з Росією Ірпінь

Майже 20 тисяч людей вдалося евакуювати у перші дні після російського вторгнення з Ірпеня та прилеглих селищ завдяки координації підрозділів тероборони та ЗСУ – про це Петро Порошенко розказав в екслюзивному інтерв´ю на "Прямому". Порошенко також повідомив, що батальйон тероборони формували і оснащували буквально у перші години після нападу

"Перший крок – початок формування на базі нашої київської команди батальйону тероборони: від пункту постійної дислокації до забезпечення зброєю. Від забезпечення харчами до пошуку форми. Від пошуку техніки і завершуючи організацією роботи. Вже через 48 годин батальйон виконував бойове завдання, починаючи від блокпостів на найбільш небезпечному напрямку – напрямок Бучі, Ірпеня, від Житомирської траси і до краю Подільського району", – розказав Порошенко. 

Він також повідомив, що шестеро бійців батальйону загинули під час виконання бойових завдань.  

"З першого дня ми почали роботу з евакуації. Ми мобілізували техніку. Майже 20 тисяч через розбомблений міст в Ірпені мешканців Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня, Бородянки нам вдалося вивезти. Через інкасаторські машини, через великі автобуси, які були привезені, через чітку організацію роботи з вокзалом", – розповідає Порошенко. 

"Був військовий супровід, чітка співпраця з іншими підрозділами Збройних Сил України. Тому що напічкана була Київська та Чернігівська області російськими військами. Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу ЗСУ:  72-а бригада, яка зіграла унікальну важливу роль в обороні Києва, інші підрозділи, 169-й центр, біля Ірпеня – десантники «вісімдесятки», які в тому числі збивали літаки росіян, підрозділи, які північніше – 10-а танкова бригада. Кожен з них зробив величезний внесок", – говорить Порошенко. 
 

"Подяка 79-й, подяка 95-й десантній бригаді і взагалі командуванню Десантно-штурмових військ, подяка командувачу оборони Києва, командувачу Сухопутних військ – Герою України", – говорить Порошенко. 

"Саме завдяки тим унікальним людям, які в 14-му році прийшли добровольцями на фронт, отримали перший бойовий досвід, потім пройшли навчання з 2015 по 2019 роки, стали в 2019-2020 комбатами. Сьогодні на них, на наших офіцерах, на наших солдатах, на нашому сержантському складі стоїть бойова міць ЗСУ", – переконаний Порошенко.  

Порошенко
ЗСУ
Ірпінь
Буча
Гостомель
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