Завдяки розвідданим США російські окупанти стріляють по полях, а наша ППО не потрапляє під удари, - NBC News

Про це повідомляє NBC News.

Декілька джерел в американській адміністрації повідомили, що США безперервно передають українському військово-політичному керівництву інформацію щодо місця й часу російських повітряних атак.

Завдяки цьому, ЗСУ вчасно переміщують свої системи ППО та авіацію, тому російські ракети "буквально роблять кратери у порожніх полях, де колись була протиповітряна оборона".

Речник Національної ради безпеки США підтвердив, що американська адміністрація ділиться оперативною, детальною інформацією щодо військової ситуації.

Американська розвідка передає оперативні дані із комерційних супутників на орбіті, які відстежують російські війська та авіацію. Але спецслужби США надають також і деталі щодо родів військ та підрозділів російської армії, які діють у різних точках бойових дій.

Є інформаціє, що завдяки цьому великому безпрецедентному обміну інформацією, у перші дні вторгнення українські сили зуміли вчасно збити великий російський транспортний літак із сотнями десантників на борту. Цей літак росіяни збирались посадити в аеропорту ім. Антонова в Гостомелі.

Цікаво також, що за словами одного з чиновників, ЦРУ зосереджене на операції з охорони президента Володимира Зеленського, надаючи особистій охороні президента оперативні дані щодо планів російських диверсантів.

Ще одне джерело натякнуло журналістам, що в останні тижні обмін розвідданими між українським урядом та розвідувальними агенціями США ще більше пожвавився.

Нагадаємо, Росія випустила по Україні 1300 ракет, від початку війни її запаси знизились вдвічі

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb