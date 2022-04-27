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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія випустила по Україні 1300 ракет, від початку війни їхні запаси знизились вдвічі

Росія випустила по Україні 1300 ракет, від початку війни їхні запаси знизились вдвічі

27 квітня, 2022 середа
02:50
війна з Росією ППО

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія випустила по Україні 1300 ракет

Про Ганна Маляр повідомила в етері телемарафону "Єдині новини".

За словами Маляр, кількість російських ракет знизилась вдвічі від тієї кількості, яка була на початку війни. 

"За нашими даними у них вже запаси скоротилися більше ніж удвічі за той час, який вони з 24 лютого активно їх використовують по території України. Приблизно цифри, які називаються, це понад 1000 ракет вони вже використали. Точніше, понад 1300 ракет. Якщо рахувати, що вдвічі скоротилося, то приблизно можна порахувати, скільки залишається", - сказала Маляр.

У Міноборони наголосили, що в Росії є виробництво ракет, але воно ускладнене, оскільки комплектуючі до них імпортувалися.

"В результаті санкцій, які зараз застосовуються, вони не зможуть отримати ті комплектуючі, тому вони якийсь певний час зможуть користуватися тим, що раніше закуповували. Цього вистачить на кілька місяців. Але треба розуміти, що той запас ракет, який вони вже використали для ураження нашої території, не можна поповнити так швидко. Для поповнення потрібні декілька років", - сказала Ганна Маляр.

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Міноборони України
Міністерство оборони
російська агресія
авіаудари
війна
Ганна Маляр
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