Росія випустила по Україні 1300 ракет, від початку війни їхні запаси знизились вдвічі

Про Ганна Маляр повідомила в етері телемарафону "Єдині новини".



За словами Маляр, кількість російських ракет знизилась вдвічі від тієї кількості, яка була на початку війни.



"За нашими даними у них вже запаси скоротилися більше ніж удвічі за той час, який вони з 24 лютого активно їх використовують по території України. Приблизно цифри, які називаються, це понад 1000 ракет вони вже використали. Точніше, понад 1300 ракет. Якщо рахувати, що вдвічі скоротилося, то приблизно можна порахувати, скільки залишається", - сказала Маляр.



У Міноборони наголосили, що в Росії є виробництво ракет, але воно ускладнене, оскільки комплектуючі до них імпортувалися.



"В результаті санкцій, які зараз застосовуються, вони не зможуть отримати ті комплектуючі, тому вони якийсь певний час зможуть користуватися тим, що раніше закуповували. Цього вистачить на кілька місяців. Але треба розуміти, що той запас ракет, який вони вже використали для ураження нашої території, не можна поповнити так швидко. Для поповнення потрібні декілька років", - сказала Ганна Маляр.

22 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що завершення війни стане ближчим, якщо партнери нададуть Україні системи ППО, ПРО, ракети і протитанкові засоби.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb