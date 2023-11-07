Завод Коломойського в Нікополі призупиняє виробництво через обстріли РФ

Про це повідомляє пресслужба Нікопольського заводу феросплавів.

У повідомленні йдеться про те, що Нікопольський феросплавний завод наразі є одним з небагатьох промислових підприємств металургійної промисловості, яке продовжує працювати в несприятливих умовах, зберігаючи робочі місця та відрахування в бюджети різних рівнів.

Зазначається, що на АТ НЗФ можливі перебої з забезпеченням енергоресурсів через постійні російські обстріли.

Зокрема, у межах соціального партнерства з нікопольською громадою АТ НЗФ впроваджує та посилює заходи, направлені на безпеку та захист життя та здоров'я працівників.

Задля збереження пічних агрегатів адміністрацією заводу прийняла рішення про тимчасове припинення виробництва феросплавної продукції. Тим часом на підприємстві продовжать виконувати будівельні та ремонті роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій.

Виплати працівникам, які не будуть залучені до робіт, зберігатимуться згідно з чинним законодавством.

"Також за весь період російської агресії проти України підприємство ні на день не припинило виплати середньої заробітної плати всім мобілізованим до лав ЗСУ працівникам і надалі це робитиме", - йдеться у повідомленні.

Після усунення загрози обстрілів енергосистеми України АТ НЗФ відновить свою роботу.

Пресслужба заводу запевняє, що товарна продукція АТ НЗФ є в наявності на складах, у разі потреби українські виробники будуть забезпечені феросплавами.