Завтра відбудеться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки, – мер
Евакуація мешканців міста Ірпеня з Романівки відбудеться завтра, 17 березня.
Про це повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин.
Відомо, що завтра, 17 березня о 7:00 закінчується комендантська година і вже з 10:00 відбудеться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки.
Маркушин зазначає, якщо ви мешкаєте в Ірпені, Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях чи Діброві й вам потрібна допомога або консультація щодо евакуації, то потрібно про це повідомити, зателефонувавши за номером:
- 0683505818;
- 0680437205;
- 0930768411;
- 0672639619;
- 0964511937;
- 0675015153;
- 0683703842;
- 0968698062.
"Наголошую, ці номери лише для мешканців Ірпінської громади", – додав мер.
- Нагадаємо, 16 березня, російські окупаційні війська "Градом" обстріляли колону цивільних громадян, які евакуйовувалися з Маріуполя у Запоріжжя.
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