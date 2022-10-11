Заява Столтенберга, що перемога РФ в Україні стане поразкою НАТО - це запрошення росіян до капітуляції, - дипломат Харченко
Генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив надзвичайно сильну політичну заяву, коли сказав, що поразка України у війні стане також поразкою Альянсу
Про це заявив дипломат Ігор Харченко у ефірі Еспресо.
"Заява генсека НАТО - надзвичайно сильна політична заява. Після неї стає зрозумілим, що іншого сценарію, крім поразки РФ жодна країна НАТО не бачить. На рівні генсека зробити таку політичну
заяву означає тільки одне - ніякого іншого виходу у Росії, ніж поразка немає. Це запрошення до капітуляції", - вважає він.
- Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.
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