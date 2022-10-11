Про це заявив дипломат Ігор Харченко у ефірі Еспресо.

"Заява генсека НАТО - надзвичайно сильна політична заява. Після неї стає зрозумілим, що іншого сценарію, крім поразки РФ жодна країна НАТО не бачить. На рівні генсека зробити таку політичну

заяву означає тільки одне - ніякого іншого виходу у Росії, ніж поразка немає. Це запрошення до капітуляції", - вважає він.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.