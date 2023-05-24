Про це сказав польський політик Мирослав Чех в етері Еспресо.

"Вже була реакція. Речник уряду сказав, що це абсолютно недоречна позиція - Радянський Союз та Російська імперія завдали Польщі великих збитків, великих страждань", - сказав він.

На думку Чеха, ця російська позиція, і зокрема Володіна підтверджує тільки те, що російський імперіалізм нікуди не дівся.

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"Він в своїй уяві процвітає і планує, як і планував захоплення України, так само і захоплення територій інших країн. Дмитро Медвєдєв взагалі заявив, що Польща окупована. У пропагандистських та політичних уявленнях кремлівської верхівки світ перебуває в паралельній реальності і вони в ній живуть та між собою такі теми обговорюють. Ми знаємо з 2014 року, що це хворе уявлення", - вважає політик.