Заява Володіна щодо Польщі підтверджує, що імперіалізм у РФ процвітає, - польський політик Чех
Заява спікера держдуми РФ В'ячеслава Володіна про те, що Польща нібито має повернути Росії якісь землі підтверджує те, що російський імперіалізм нікуди не дівся
Про це сказав польський політик Мирослав Чех в етері Еспресо.
"Вже була реакція. Речник уряду сказав, що це абсолютно недоречна позиція - Радянський Союз та Російська імперія завдали Польщі великих збитків, великих страждань", - сказав він.
На думку Чеха, ця російська позиція, і зокрема Володіна підтверджує тільки те, що російський імперіалізм нікуди не дівся.
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"Він в своїй уяві процвітає і планує, як і планував захоплення України, так само і захоплення територій інших країн. Дмитро Медвєдєв взагалі заявив, що Польща окупована. У пропагандистських та політичних уявленнях кремлівської верхівки світ перебуває в паралельній реальності і вони в ній живуть та між собою такі теми обговорюють. Ми знаємо з 2014 року, що це хворе уявлення", - вважає політик.
- У Держдумі вирішили заборонити польським фурам їздити Росією і заправлятися за російськими цінами. Такі заходи депутати пояснили відповіддю на знесення пам'ятників радянським солдатам у Польщі
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