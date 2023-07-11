Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

Він прокоментував те, що у Росії застрелили екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького - який може бути причетний до удару "калібрами" по Вінниці минулого року. Ржицький також був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи,

"Я б сказав, що це з одного боку - карма, але з іншого боку - я хочу вірити в те, щоб росіяни розуміли. Що кожен причетний до здійснення ударів по території України, які спричинили жертви серед мирного населення матиме саме таку долю, як і ця посадова особа, яка була вбита під час пробіжки", - сказав Згурець.

Експерт наголосив, що не знає, чиїх рук це справа, але в будь-якому разі важливий результат.

"Якщо такі результати стануть масштабуватися, це суттєво вплине на настрої російського військового керівництва", - підсумував він.