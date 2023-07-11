Збільшення випадків загибелі російських командирів вплине на настрої військового керівництва РФ, - Згурець
Якщо російські командири продовжать гинути у тилу, як командувач підводного човна "Краснодар" Станіслав Ржицький - це суттєво вплине на настрої російського військового керівництва
Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
Він прокоментував те, що у Росії застрелили екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького - який може бути причетний до удару "калібрами" по Вінниці минулого року. Ржицький також був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи,
"Я б сказав, що це з одного боку - карма, але з іншого боку - я хочу вірити в те, щоб росіяни розуміли. Що кожен причетний до здійснення ударів по території України, які спричинили жертви серед мирного населення матиме саме таку долю, як і ця посадова особа, яка була вбита під час пробіжки", - сказав Згурець.
Експерт наголосив, що не знає, чиїх рук це справа, але в будь-якому разі важливий результат.
"Якщо такі результати стануть масштабуватися, це суттєво вплине на настрої російського військового керівництва", - підсумував він.
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