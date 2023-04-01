Збільшилася кількість дітей, загиблих від збройної агресії РФ - нині їх 467

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Станом на ранок 1 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - зазначили в пресслужбі.

Наголошується, що цифри не є остаточними: триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.