Збільшилася кількість дітей, загиблих від збройної агресії РФ - нині їх 467
Станом на ранок 1 квітня від російської збройної агресії в Україні загинули щонайменше 467 дітей, ще 944 - дістали поранення
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"Станом на ранок 1 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - зазначили в пресслужбі.
Наголошується, що цифри не є остаточними: триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- Нагадаємо, 31 березня російські загарбники з артилерії обстріляли Авдіївку на Донеччині, унаслідок атаки двоє людей загинули, серед них немовля. За день до трагедії родину просили евакуюватися з міста.
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