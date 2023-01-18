Збір на евакуаційне авто для парамедиків, які працюють у Бахмуті

Вони працюють щодня перемагаючи смерть. В пекельних умовах парамедики надають допомогу нашим синам, чоловікам, батькам. Роблять все заради їх життя, а отже заради життя кожного із нас…

Цей збір є необхідністю насамперед для наших захисників.

Важлива будь-яка посильна для вас сума, бо кожна гривня на лінії зіткнення з ворогом - це збережена крапля крові нашого воїна.

Тож, долучайтеся, це дасть надію тим, хто на нулі.

Війна триває...і ваша допомога дуже потрібна.

Гривня:

5375414137372867

Долар:

5375418811518166

Євро:

5375419909508762

PayPal:

[email protected]

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