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Війна з Росією: хроніка
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Збір на евакуаційне авто для парамедиків, які працюють у Бахмуті

18 січня, 2023 середа
16:56
війна з Росією

Збираємо кошти парамедикам на Бахмутському напрямку для придбання евакуаційного автомобіля

Вони працюють щодня перемагаючи смерть. В пекельних умовах парамедики надають допомогу нашим синам, чоловікам, батькам. Роблять все заради їх життя, а отже заради життя кожного із нас…

Цей збір є необхідністю насамперед для наших захисників. 

Важлива будь-яка посильна для вас сума, бо кожна гривня на лінії зіткнення з ворогом - це збережена крапля крові нашого воїна. 

Тож, долучайтеся, це дасть надію тим, хто на нулі.  

Війна триває...і ваша допомога дуже потрібна.

Гривня:

5375414137372867

Долар:

5375418811518166

Євро:

5375419909508762

PayPal:

[email protected]

На нове авто евакуації :https://send.monobank.ua/jar/62wFWwYmdk

На паливо для авто і медикаменти: https://send.monobank.ua/jar/6TKFSrokCd

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