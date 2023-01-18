Збір на евакуаційне авто для парамедиків, які працюють у Бахмуті
Збираємо кошти парамедикам на Бахмутському напрямку для придбання евакуаційного автомобіля
Вони працюють щодня перемагаючи смерть. В пекельних умовах парамедики надають допомогу нашим синам, чоловікам, батькам. Роблять все заради їх життя, а отже заради життя кожного із нас…
Цей збір є необхідністю насамперед для наших захисників.
Важлива будь-яка посильна для вас сума, бо кожна гривня на лінії зіткнення з ворогом - це збережена крапля крові нашого воїна.
Тож, долучайтеся, це дасть надію тим, хто на нулі.
Війна триває...і ваша допомога дуже потрібна.
Гривня:
5375414137372867
Долар:
5375418811518166
Євро:
5375419909508762
PayPal:
На нове авто евакуації :https://send.monobank.ua/jar/62wFWwYmdk
На паливо для авто і медикаменти: https://send.monobank.ua/jar/6TKFSrokCd
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