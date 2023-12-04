Збір на квадроцикли для вивезення поранених для 93-ї ОМБ "Холодний Яр"
Телеканал Еспресо спільно з Громадською організацією База.ua збирає кошти на квадроцикли для вивезення поранених та інші потреби 93-ї ОМБ "Холодний Яр"
В надважких умовах наші захисники щодня виборюють перемогу, не залишаючи на полі бою поранених побратимів, як це робить ворог.
З квадроциклами евакуація буде швидшою та легшою, а отже, і шанси на відновлення - значно більшими.
Не будьте байдужими, допоможіть врятувати життя на полі бою
Бажаємо швидкого одужання нашим героям.
І низький уклін тим, хто не втомлюються витягати їх з того світу.
Ваш донат - ваша подяка!
Ціль: 800 000.00 гривень
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