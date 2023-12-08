Збір на ремонт спеціалізованого авто для артилерійської розвідки "Чорний ліс"

Несправне авто на фронті може коштувати здоров’я або навіть життя. При виконанні бойових задач транспорт, має важливу функцію, але швидко виходить з ладу, та потребує своєчасного ремонту. Люди тримаються, але не витримує техніка.

Просимо долучитися до збору СТА ТИСЯЧ гривень для того аби повернути спецавтомобілі у робочий стан та продовжили роботу з коригування вогню артилерії.

Задонатити можна за реквізитами:

номер картки банки:

5375 4112 1276 5064

посилання на банку.