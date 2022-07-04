Збирав розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ: на Одещині СБУ затримала ворожого агента

Про це повідомили в Telegram каналі СБУ.

Повідомляється, що СБУ затримала зловмисника, який збирав розвіддані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

СБУ встановила, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам РФ і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.

Зокрема він надавав детальну інформацію щодо: переміщення залізницею вантажів, у тому числі військового та стратегічного призначення; місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району; дислокації окремих військових формувань ЗСУ.

Наразі зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України..

Нагадаємо, 4 липня Служба безпеки України на Миколаївщині затримала трьох російських агентів, які займалися розвідкою позицій українських військових.

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