Збирав розвіддані про морську піхоту ЗСУ та інфраструктуру на Запоріжжі: колаборанту-хабарнику загрожує довічне ув’язнення
СБУ затримала російського шпигуна на Запоріжжі, якого звільнили за корупцію з податкової міліції. За зраду йому загрожує довічне ув’язнення
Про це інформує Служба безпеки України.
На Запоріжжі спіймали російського розвідника, який передавав ворогу координати морпіхів ЗСУ на Мелітопольському напрямку, геолокації залізничних мостів й об’єктів енергетики в області.
Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році звільнили за корупцію.
На початку березня ФСБ завербувала його через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах "Вконтакте" та "Одноклассники".
Хабарник їздив по області як таксист і знімав відео на сховану камеру і телефон. За кожне завдання йому обіцяли платити від 2 до 5 тис. грн на картку сина.
Також російська спецслужба хотіла дати чоловіку "посаду" в окупаційному уряді, якщо ті захоплять Запоріжжя.
Зловмисника затримали під час виконання завдання. Йому оголосили підозру у держзраді в умовах воєнного стану.
Нині фігурант сидить у в’язниці. Йому загрожує довічне ув’язнення.
- Ужгородський міськрайонний суд виніс вирок колаборантці, яка добровільно вступила в співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини. Її засудили до 8 років ув’язнення.
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