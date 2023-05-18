Про це інформує Служба безпеки України.

На Запоріжжі спіймали російського розвідника, який передавав ворогу координати морпіхів ЗСУ на Мелітопольському напрямку, геолокації залізничних мостів й об’єктів енергетики в області.

Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році звільнили за корупцію.

На початку березня ФСБ завербувала його через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах "Вконтакте" та "Одноклассники".

Хабарник їздив по області як таксист і знімав відео на сховану камеру і телефон. За кожне завдання йому обіцяли платити від 2 до 5 тис. грн на картку сина.

Також російська спецслужба хотіла дати чоловіку "посаду" в окупаційному уряді, якщо ті захоплять Запоріжжя.

Зловмисника затримали під час виконання завдання. Йому оголосили підозру у держзраді в умовах воєнного стану.

Нині фігурант сидить у в’язниці. Йому загрожує довічне ув’язнення.