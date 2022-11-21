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Головна Спорт Збірна Нідерландів перед стартом на ЧС-2022 втратила лідера

Збірна Нідерландів перед стартом на ЧС-2022 втратила лідера

21 листопада, 2022 понедiлок
11:03
Спорт

21 листопада Мемфіс Депай не зіграє за збірну Нідерландів у матчі 1-го туру чемпіонату світу з футболу проти Сенегалу

Про це повідомляє thenationalnews.com

За словами головного тренера збірної Нідерландів Луїса ван Гала, Мемфіс Депай через травму підколінного сухожилля не зіграє проти Сенегалу, який також втратив перед чемпіонатом світу свого лідера - Садіо Мане.  

"Відсутність Депая буде ударом для нас, як і відсутність Садіо Мане — це удар для них. Мане — надзвичайний гравець, Сенегалу буде його дуже бракувати. Але те саме стосується і нас. Нам не вистачає нашого найкращого бомбардира та вирішального результативного паса - Мемфіса Депая" - сказав ван Гал.

28-річний Мемфіс Депай виступає за іспанську "Барселону". За збірну Нідерландів він зіграв 81 матч та забив 42 голи. 

Матч між Нідерландами та Сенегалом розпочнеться 21 листопада о 18:00. Напередодні у стартовій грі чемпіонату світу в групі A Еквадор переміг Катар - 2:0. 

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футбол
чемпіонат світу-2022
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