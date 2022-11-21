Про це повідомляє thenationalnews.com.

За словами головного тренера збірної Нідерландів Луїса ван Гала, Мемфіс Депай через травму підколінного сухожилля не зіграє проти Сенегалу, який також втратив перед чемпіонатом світу свого лідера - Садіо Мане.

"Відсутність Депая буде ударом для нас, як і відсутність Садіо Мане — це удар для них. Мане — надзвичайний гравець, Сенегалу буде його дуже бракувати. Але те саме стосується і нас. Нам не вистачає нашого найкращого бомбардира та вирішального результативного паса - Мемфіса Депая" - сказав ван Гал.

28-річний Мемфіс Депай виступає за іспанську "Барселону". За збірну Нідерландів він зіграв 81 матч та забив 42 голи.

Матч між Нідерландами та Сенегалом розпочнеться 21 листопада о 18:00. Напередодні у стартовій грі чемпіонату світу в групі A Еквадор переміг Катар - 2:0.

20 листопада у першому матчі чемпіонату світу збірна Еквадору перемогла Катар.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb