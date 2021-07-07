Збірна Німеччини презентувала нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний Twitter Німецького футбольного союзу.



Ганс-Дітер Флік уклав контракт зі збірною Німеччини до 2024 року. На посаді головного тренера збірної Німеччини він замінить Йоахіма Льова, який очолював команду з 2006 року та залишив її після вильоту національної команди з Євро-2020.



56-річний Ганс-Дітер Флік став головним тренером "Баварії" в листопаді 2019 року. Під його керівництвом мюнхенський клуб двічі став чемпіоном Німеччини, здобув Кубок і Суперкубок Німеччини, став переможцем Ліги чемпіонів, а також виграв Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.



На Євро-2020 збірна Німеччини вилетіла від Англії у 1/8 фіналу.

14 квітня стало відомо, що головний тренер "Баварії" Ганс-Дітер Флік вирішив залишити мюнхенський клуб заради роботи у збірній Німеччині.

29 червня у 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину.