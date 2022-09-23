Про це повідомляє Еспресо.TV

Матч Польща - Нідерланди проходив у Варшаві. Господарі пропустили перший м'яч. Коді Гакпо відправив м'яч у порожні ворота поляків.

На 60-й хвилині Стівен Бергвейн влучним ударом у правий кут воріт Польщі подвоїв перевагу Нідерландів і зробив рахунок 2:0.

Після 5-х матчів Нідерланди очолюють турнірну таблицю групи 4 елітного дивізіону Ліги націй, у них 13 очок. Бельгія з 10 балами йде другою. Польща - третя - 4 набраних пункти. Остання позиція в Уельсу (1 бал).

Ліга націй

5-й тур

22 вересня

Польща - Нідерланди 0:2

Голи: Гакпо, 13, Бергвейн, 60

Попередження: Щенсни, 85 - Аке, 32, Гакпо, 61, Янссен, 82, Вегхорст, 85

21 вересня у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України з футболу поступилась Шотландії.