Збірна Польщі програла Нідерландам у Лізі націй
У 5-му турі Ліги націй збірна Польщі з футболу поступилась Нідерландам
Про це повідомляє Еспресо.TV
Матч Польща - Нідерланди проходив у Варшаві. Господарі пропустили перший м'яч. Коді Гакпо відправив м'яч у порожні ворота поляків.
На 60-й хвилині Стівен Бергвейн влучним ударом у правий кут воріт Польщі подвоїв перевагу Нідерландів і зробив рахунок 2:0.
Після 5-х матчів Нідерланди очолюють турнірну таблицю групи 4 елітного дивізіону Ліги націй, у них 13 очок. Бельгія з 10 балами йде другою. Польща - третя - 4 набраних пункти. Остання позиція в Уельсу (1 бал).
Ліга націй
5-й тур
22 вересня
Польща - Нідерланди 0:2
Голи: Гакпо, 13, Бергвейн, 60
Попередження: Щенсни, 85 - Аке, 32, Гакпо, 61, Янссен, 82, Вегхорст, 85
- 21 вересня у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України з футболу поступилась Шотландії.
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