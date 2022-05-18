Збірна України несподівано зіграла внічию з хорватською "Рієкою"
У товариському матчі збірна України з футболу зіграла внічию з хорватською "Рієкою"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фаворитом зустрічі, за версією букмекерів, була збірна України. Наша команда вийшла вперед на 24-й хвилині завдяки голу Дениса Гармаша, але втратила перевагу вже на 36-й.
Більше голів команди не забивали і зустріч закінчилась з рахунком 1:1.
1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.
Товариський матч
18 травня
"Рієка" (Хорватія) - Збірна України 1:1
Голи: Дрміч, 36 - Гармаш, 24
- 17 травня у товариському матчі збірна України перемогла італійський "Емполі" з рахунком 3:1.
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