Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фаворитом зустрічі, за версією букмекерів, була збірна України. Наша команда вийшла вперед на 24-й хвилині завдяки голу Дениса Гармаша, але втратила перевагу вже на 36-й.

Більше голів команди не забивали і зустріч закінчилась з рахунком 1:1.

1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

Товариський матч

18 травня

"Рієка" (Хорватія) - Збірна України 1:1

Голи: Дрміч, 36 - Гармаш, 24

17 травня у товариському матчі збірна України перемогла італійський "Емполі" з рахунком 3:1.

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