English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Збірна України впевнено перемогла італійський "Емполі" в товариському матчі

Збірна України впевнено перемогла італійський "Емполі" в товариському матчі

17 травня, 2022 вiвторок
23:50
Спорт "Емполі" - Україна

У товариському матчі збірна України впевнено перемогла італійський "Емполі" з рахунком 3:1

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України з футболу продовжує готуватись до плей-офф відбору на ЧС-2022. Сьогодні, 17 травня, в Емполі на стадіоні "Карло Кастеллані" наша команда перемогла місцевий "Емполі" з рахунком 3:1.

На 26-й хвилині Роман Яремчук відкрив рахунок у зустрічі, але на 45-й Андреа Ла Мантія зрівняв і довелось починати все з початку. 

У другій половині зустрічі українці виглядали ще впевненіше і завдяки голам Олександра Караваєва та Олександра Піхальонка - Україна здобула ще одну перемогу. 

Getty Images

1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

"Емполі" за тур до фінішу чемпіонату Італії займає в турнірній таблиці 14-те місце.

Товариський матч

17 травня

"Емполі" (Італія) - Україна 1:3

Голи: Ла Мантія, 45 - Яремчук, 26, Караваєв, 46, Піхальонок, 53

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Збірна України
результати
товариський матч
ЧС-2022
чемпіонат Італії
Читайте також:
Саміт ОДКБ у Москві, 16 травня 2022 року
16 травня, 2022 понедiлок
Саміт ОДКБ продемонстрував ізоляцію Путіна, - The New York Times
Нестор Шуфрич
16 травня, 2022 понедiлок
Шуфрич виїхав із України
Сергій Згурець
17 травня, 2022 вiвторок
Американці не готові надавати потужні ракетні системи HIMARS, поки не впевняться, що Україна може якісно ними скористатись, — Згурець
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.66
    Продаж 33.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
18 травня
00:34
РФ 17 травня втратила на Сході 110 окупантів, 6 БМП, 3 артилерійські системи і 2 БпЛА
00:19
Протести проти окупантів у Мелітополі
У Мелітополі діють українські партизани. Ліквідували російських військових високого рангу, - Запорізька ОВА
00:16
Зеленський відзначив держнагородами 165 військових ЗСУ та присвоїв трьом бійцям звання "Герой України"
00:16
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 травня
2022, вiвторок
17 травня
23:56
Зеленський
Евакуація українських військових з Азовсталі триває, - Зеленський
23:47
Ексклюзив
Володимир Огризко
Азовці можуть потрапити у руки московського "кривосуддя", - дипломат Огризко
23:40
Зеленський
Тисячі українців знаходяться у таборах РФ, які створили за зразком нацистських, - Зеленський
23:34
Туреччина
Питання курдів, зняття санкцій та доступ до західної зброї. У Туреччині озвучили умови відмови від вето на розширення НАТО
23:26
Пережити біль війни разом: у Гончаренко центрах по всій країні стартували безкоштовні групи психологічної підтримки
23:10
Молдова
У Молдові після війни планують обговорити доцільність перебування в СНД
23:03
Повітряні сили ЗСУ
Впродовж 17 травня захисники українського неба знищили 15 повітряних цілей ворога
22:50
Аналітика
Сергій Згурець
Кремль чистить власний генералітет. Колонка Сергія Згурця
22:50
знищена техніка окупантів
Захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили близько 20 одиниць техніки та 10 БпЛА
22:49
Єнс Столтенберг
Столтенбергу 18 травня передадуть заявки на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
22:30
на фото: виступ Зеленського на Каннському фестивалі
Зеленський процитував Чапліна у відеозверненні до учасників Каннського фестивалю
22:26
ЦНАП
У Харкові 18 травня відкриють ЦНАПи, - Терехов
22:15
злочини росії
США запускають програму зі збору доказів воєнних злочинів в Україні
22:14
Олексій Резніков
Резніков розповів міністрам ЄС про чисельність російського угруповання в Україні
22:09
Дефолт Росії
США планують блокувати для РФ можливість виплат за держборгом, це має прискорити дефолт, - Bloomberg
21:48
Олексій Резніков
Не дати Росії затягнути конфлікт. Олексій Резніков наполягає, що у цьому зацікавлені і Україна, і її партнери
21:47
санкції проти рф нафтопровід ембарго
До впровадження ембарго США пропонують спеціальне мито на нафту з РФ, яке стримає ріст цін та збагачення Росії, - WSJ
21:38
Денис Шмигаль
Німеччина надасть Україні 150 млн євро кредиту, вони підуть на виплати людям та відбудову
21:19
Зруйнована Охтирка
В Євросоюзі вважають, що відбудову України можна фінансувати лише в обмін на реформи, - Sueddeutsche Zeitung
21:12
Юлія Свириденко
Уряд припиняє регулювання цін на пальне: названа орієнтовна гранична вартість літру бензину та дизелю
20:57
Ексклюзив
Росіяни хочуть перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут, - боєць ЗСУ Шакун
20:57
Азовсталь
"На місці, зі зброєю в руках". Андрій Білецький розповів про гарнізон на Азовсталі
20:56
Дмитро Пєсков
Росія заперечує причетність до оголошення в окупованій Південній Осетії псевдорефендуму щодо приєднання до РФ
20:45
Наживо
Збірна України - Емполі (Італія). LIVE студія перед благодійним матчем Stop War
20:42
Марат Хуснуллін
"Томати ми будемо в Росії тепер їсти частіше". Російський урядовець розповів, як "розвиватимуть" Херсонщину
20:34
Маріуполь окупанти
У Маріуполі через проблеми з водою може поширитись холера, - ВООЗ
20:22
Маріупольський драмтеатр після обстрілів
Росіяни приховують кількість жертв у Маріупольському драмтеатрі, - мер міста
20:17
Зеленський Макрон
Зеленський обговорив з Макроном заявку України на членство в ЄС та евакуацію військових з Азовсталі
20:04
Денис Козлов
Форсував Сіверський Донець. У Росії підтвердили загибель ще одного комбрига
19:53
Соледар, Бахмут, авіаудар, Донецька область, завод
Окупанти вдарили авіацією по заводу Knauf на Донеччині
19:48
Ворог намагається наступати уздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому напрямку: обстрілює населені пункти ракетами та артилерією
19:31
Жозеп Боррель
ЄС не допустить, щоб в України закінчилась зброя, - Боррель
19:14
ВООЗ
Після виходу з Ради Європи Росія готується піти з ВООЗ і СОТ
19:05
Канцлер Австрії розкритикував публічність перемовин між Єврокомісією та Угорщиною щодо нафтового ембарго проти РФ
19:04
Бахмут, зруйнована багатоповерхівка
Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Бахмуті: загинула людина, тяжко поранено 9-річну дівчинку
18:40
Жозеп Боррель
"Підтримаємо як у випадку з Україною": Боррель пообіцяв Грузії та Молдові допомогу від ЄС у разі нової агресії Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV