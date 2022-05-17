Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України з футболу продовжує готуватись до плей-офф відбору на ЧС-2022. Сьогодні, 17 травня, в Емполі на стадіоні "Карло Кастеллані" наша команда перемогла місцевий "Емполі" з рахунком 3:1.

На 26-й хвилині Роман Яремчук відкрив рахунок у зустрічі, але на 45-й Андреа Ла Мантія зрівняв і довелось починати все з початку.

У другій половині зустрічі українці виглядали ще впевненіше і завдяки голам Олександра Караваєва та Олександра Піхальонка - Україна здобула ще одну перемогу.

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1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

"Емполі" за тур до фінішу чемпіонату Італії займає в турнірній таблиці 14-те місце.

Товариський матч

17 травня

"Емполі" (Італія) - Україна 1:3

Голи: Ла Мантія, 45 - Яремчук, 26, Караваєв, 46, Піхальонок, 53

11 травня збірна України переграла "Борусію" з Менхенгладбаха у товариському матчі з рахунком 2:1.

13 травня головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав імена легіонерів, які готуватимуться до матчів відбору ЧС-2022.

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