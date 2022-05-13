Петраков викликав у збірну України 10 футболістів, які виступають в іноземних клубах

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

По завершенню європейських чемпіонатів ці футболісти приєднаються до збірної України.

Легіонери, яких викликали у збірну України:

Воротар: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія);

Захисники: Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія);

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина);

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Ганза", Німеччина).

1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна гра проти Уельсу.

2 травня збірна України з футболу розпочала в Словенії тренувальний збір перед півфінальним відбірковим матчем плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

11 травня збірна України переграла "Борусію" з Менхенгладбаха у товариському матчі з рахунком 2:1.

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