Збірна України перемогла "Борусію" у товариському матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України провела у Менхенгладбаху свій перший матч у 2022 році. Гра проходила у рамках підготовки команди Олександра Петракова до відбіркової півфінальної зустрічі плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Україну на 9-й хвилині вперед вивів Михайло Мудрик. "Борусія" відігралася за 5 хвилин зусиллями Конора Носса. Перемогу команді Петракова на 82-й хвилині приніс Олександр Піхальонок.

Наступний контрольний матч збірна України зіграє 17 травня проти італійського "Емполі".

1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.

Товариський матч

11 травня

"Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - Україна 1:2

Голи: Носс, 14 - Мудрик, 9, Піхальонок, 82

"Борусія": Зоммер (Зіппель, 46), Фрідріх (Бенсебайні, 46), Геррманн (Емболо, 46), Штіндль (к) (Коне, 46), Плеа (Беннеттс, 46), Хофманн (Нетц, 46), Гінтер (Лайнер, 46), Скеллі, Ельведі (Мюзель, 69), Носс (Нойхаус, 46), Райтц.

Україна: Бущан (Різник, 46), Конопля (Попов, 46), Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко (Піхальонок, 75), Мудрик (Булеца, 69), Шапаренко (Сирота, 79), Буяльський (Бондар, 46), Бєсєдін (Гармаш, 69).

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb