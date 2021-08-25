Збірна України перед матчами відбору ЧС-2022 втратила ще одного голкіпера
Воротар збірної України Андрій Лунін перед іграми кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Казахстану та Франції здав позитивний тест на коронавірус
Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".
У мадридському клубі зазначили, що Лунін, якого викликали на вересневі матчі збірної України, здав позитивний тест на COVID-19.
Наразі новий головний тренер збірної України Олександр Петраков може розраховувати лише на двох голкіперів - Дмитра Різника та Андрія П'ятова. Раніше наша національна команда через травми втратила двох інших воротарів - Георгія Бущана та Анатолія Трубіна.
На збірну України чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві).
- Нагадаємо, 23 серпня Олександр Петраков довикликав у збірну України воротарів Андрія П'ятова та Дмитра Різника.
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