Збірна України перед матчами відбору ЧС-2022 втратила ще одного голкіпера

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".

У мадридському клубі зазначили, що Лунін, якого викликали на вересневі матчі збірної України, здав позитивний тест на COVID-19.

Наразі новий головний тренер збірної України Олександр Петраков може розраховувати лише на двох голкіперів - Дмитра Різника та Андрія П'ятова. Раніше наша національна команда через травми втратила двох інших воротарів - Георгія Бущана та Анатолія Трубіна.

На збірну України чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві).