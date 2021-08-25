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Збірна України перед матчами відбору ЧС-2022 втратила ще одного голкіпера

25 серпня, 2021 середа
13:45
Спорт Андрій Лунін

Воротар збірної України Андрій Лунін перед іграми кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Казахстану та Франції здав позитивний тест на коронавірус

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".  

У мадридському клубі зазначили, що Лунін, якого викликали на вересневі матчі збірної України, здав позитивний тест на COVID-19. 

Наразі новий головний тренер збірної України Олександр Петраков може розраховувати лише на двох голкіперів - Дмитра Різника та Андрія П'ятова.  Раніше наша національна команда через травми втратила двох інших воротарів - Георгія Бущана та Анатолія Трубіна.  

На збірну України чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві).

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футбол
Збірна України
збірна Франції
ЧС-2022
Андрій Лунін
Андрій П'ятов
Коронавірус
Анатолій Трубін
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