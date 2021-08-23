Петраков довикликав у збірну України двох нових воротарів
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков довикликав у збірну України воротарів Андрія П'ятова та Дмитра Різника
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
П'ятов зі "Шахтаря" і Різник з "Ворскли" замінять у збірній України Георгія Бущана та Анатолія Трубіна, які отримали травми.
Відзначимо, що П'ятов оголосив про завершення кар'єри в збірній перед Євро-2020, а Різник неодноразово викликався в національну команду, проте поки і не дебютував.
Трубін переніс операцію після розриву меніска і пропустить якнайменше 3 місяці. Бущан через невелике ушкодження не зможе грати, як мінімум у найближчі 10 днів.
Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 16 серпня УАФ опублікувала розширену заявку збірної України на найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022.
- 18 серпня Олександр Петраков став новим головним тренером збірної України з футболу.
- Після цього в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков назвав імена футболістів, яких довикликав на вересневий збір національної команди.
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