Петраков довикликав у збірну України двох нових воротарів

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



П'ятов зі "Шахтаря" і Різник з "Ворскли" замінять у збірній України Георгія Бущана та Анатолія Трубіна, які отримали травми.



Відзначимо, що П'ятов оголосив про завершення кар'єри в збірній перед Євро-2020, а Різник неодноразово викликався в національну команду, проте поки і не дебютував.



Трубін переніс операцію після розриву меніска і пропустить якнайменше 3 місяці. Бущан через невелике ушкодження не зможе грати, як мінімум у найближчі 10 днів.

Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.

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