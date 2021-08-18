Петраков назвав ім'я нових футболістів, які гратимуть в збірній України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.



Петраков довикликав у збірну України Тараса Качарабу, Данила Сікана та Сергія Булецу.



"Я зроблю все, що від мене залежить, щоб вивести команду на чемпіонат світу в Катарі. Потрібен результат. 5 ігор - кожна буде фінальною. Це не клубний футбол. Чи буду викликати ще футболістів? Тарас Качараба і Данило Сікан будуть включені в основний список. І в резервний - я включив сьогодні ще Сергія Булеца з "Зорі", - сказав Петраков.

Олександр Петраков у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.

Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.



Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.

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