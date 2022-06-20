Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Анталії (Туреччина) Андрій Ягодка, Юрій Цап, Василь Гумен та Богдан Платонов у 1/8 фіналу перемогли Іспанію - 45:33. У чвертьфіналі наші шпажисти позбавили титулу чинних чемпіонів Європи з Німеччини - 45:44. У півфіналі українці вирвали перемогу в Туреччини - 45:43.

Таким чином, збірна України вдруге в історії пробилася до фіналу ЧЄ у командних змаганнях шпажистів та гарантувала собі щонайменше срібну медаль. У фіналу українські фехтувальники посперечаються за титул з бронзовими призерами Олімпіади-2020 з Угорщини. Зустріч розпочнеться о 18:45.

19 червня Влада Харькова здобула золото в індивідуальних змаганнях шпажисток та принесла Україні першу нагороду ЧЄ-2022.

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