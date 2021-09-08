Збірна України на останніх секундах втратила перемогу в товариському матчі проти Чехії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з рахунком 1:1. На 27-й хвилині Віктор Корнієнко красивим ударом відкрив рахунок у матчі. Для нього це був дебют у збірній України. Тепер його статистика - 1 матч і 1 гол.



На останніх секундах матчу Матей Видра забив і зрівняв рахунок. На 94-й хвилині Чехія перевернула гру. Зустріч закінчилась з рахунком 1:1.



Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.



Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.



У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.

Товариський матч



8 вересня



Чехія - Україна 1:1



Голи: Видра, 90+4 - Корнієнко, 27 Україна: Бойко, Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота, Тимчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зінченко, Корнієнко, Ярмоленко (Кочергін, 76), Зубков (Булеца, 64), Сікан (Яремчук, 56). Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb