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Головна Спорт Збірна України на останніх секундах втратила перемогу в товариському матчі проти Чехії

Збірна України на останніх секундах втратила перемогу в товариському матчі проти Чехії

8 вересня, 2021 середа
23:38
Спорт Чехія - Україна

У товариському матчі збірна України з футболу зіграла внічию проти Чехії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 1:1. На 27-й хвилині Віктор Корнієнко красивим ударом відкрив рахунок у матчі. Для нього це був дебют у збірній України. Тепер його статистика - 1 матч і 1 гол. 

На останніх секундах матчу Матей Видра забив і зрівняв рахунок. На 94-й хвилині Чехія перевернула гру. Зустріч закінчилась з рахунком 1:1.

Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.

Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.

У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5. 

Товариський матч

8 вересня

Чехія - Україна 1:1

Голи: Видра, 90+4 - Корнієнко, 27

Україна: Бойко, Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота, Тимчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зінченко, Корнієнко, Ярмоленко (Кочергін, 76), Зубков (Булеца, 64), Сікан (Яремчук, 56).

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футбол
Збірна України
результати
товариський матч
збірна Чехії
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