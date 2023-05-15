Про це повідомляє НОК України у telegram.

На змаганнях у Батумі (Грузія) Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова на шляху до фіналу перемогли Алжир (45:43), Францію (45:44), Азербайджан (45:37) та Італію (45:36). У вирішальному матчі Україна здолала США - 45:42.

Для українських шаблісток це золото стало першим на Кубку світу з 2016 року.

Збірна України з фехтування на шаблях є переможницею Олімпіади-2008, двічі вигравала в командних змаганнях чемпіонат світу (2009, 2013) та чемпіонат Європи (2009, 2010).