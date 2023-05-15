Збірна України здобула перше за 7 років золото Кубка світу з фехтування на шаблях
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вперше з 2016 року виграла командні змагання на етапі Кубка світу
Про це повідомляє НОК України у telegram.
На змаганнях у Батумі (Грузія) Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова на шляху до фіналу перемогли Алжир (45:43), Францію (45:44), Азербайджан (45:37) та Італію (45:36). У вирішальному матчі Україна здолала США - 45:42.
Для українських шаблісток це золото стало першим на Кубку світу з 2016 року.
Збірна України з фехтування на шаблях є переможницею Олімпіади-2008, двічі вигравала в командних змаганнях чемпіонат світу (2009, 2013) та чемпіонат Європи (2009, 2010).
- 29 квітня Ольга Харлан виграла бронзу у змаганнях шаблісток на етапі Гран-прі, яким розпочався відбір на Олімпійські ігри-2024.
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