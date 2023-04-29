Українка Харлан здобула медаль Гран-прі на старті відбору на Олімпіаду-2024
Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла бронзу у змаганнях шаблісток на етапі Гран-прі, яким розпочався відбір на Олімпійські ігри-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На змаганнях у Південній Кореї, олімпійська чемпіонка з України перемогла француженку Сірілль Ріу (15:10), китаянку Шао Які (15:6), кореянку Чжон Інхе (15:8) та угорку Анну Мартон (15:7).
У півфіналі Ольгу Харлан зупинила Сара Бальцер з Франції – 10:15 - й вона отримала бронзу.
Етап Гран-прі у Сеулі став першим у кваліфікації на Олімпіаду-2024 у Парижі. Українські фехтувальники виступатимуть лише на змаганнях, у який не братимуть участі росіяни та білоруси, яких Міжнародна федерація фехтування повернула до участі у стартах.
32-річна Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.
Фехтування
Етап Гран-прі у Сеулі, Південна Корея
Шабля, жінки
29 квітня
1. Теодора Гунтура (Греція)
2. Сара Бальцер (Франція)
3. Ольга Харлан (Україна)
3. Місакі Емура (Японія)
- 10 березня Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.
- 21 березня стало відомо, що збірна України не братиме участі в змаганнях, в яких виступатимуть фехтувальники з РФ та Білорусі.
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