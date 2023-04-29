Про це повідомляє Еспресо.TV.

На змаганнях у Південній Кореї, олімпійська чемпіонка з України перемогла француженку Сірілль Ріу (15:10), китаянку Шао Які (15:6), кореянку Чжон Інхе (15:8) та угорку Анну Мартон (15:7).

У півфіналі Ольгу Харлан зупинила Сара Бальцер з Франції – 10:15 - й вона отримала бронзу.

Етап Гран-прі у Сеулі став першим у кваліфікації на Олімпіаду-2024 у Парижі. Українські фехтувальники виступатимуть лише на змаганнях, у який не братимуть участі росіяни та білоруси, яких Міжнародна федерація фехтування повернула до участі у стартах.

32-річна Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.

Фехтування

Етап Гран-прі у Сеулі, Південна Корея

Шабля, жінки

29 квітня

1. Теодора Гунтура (Греція)

2. Сара Бальцер (Франція)

3. Ольга Харлан (Україна)

3. Місакі Емура (Японія)