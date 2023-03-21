Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Відповідне рішення ухвалила президія ФФУ після того, як FIE (Міжнародна федерація фехтування) дозволила росіянам та білорусам знову брати участь у міжнародних змаганнях з другої половини квітня 2023 року.

"Було ухвалено рішення не лише не виходити на двобої на змаганнях будь-яких рівнів з безпосередньо російськими та білоруськими спортсменами, але й не брати участі у змаганнях, у яких братимуть участь російські або білоруські спортсмени", - заявили у федерації.

Також ФФУ оскаржуватиме рішення конгресу FIE від 10 березня 2023 року щодо повернення представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.