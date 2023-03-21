Україна оголосила про бойкот турнірів за участю російських та білоруських фехтувальників
Збірна України не братиме участі в змаганнях, в яких виступатимуть фехтувальники з РФ та Білорусі
Про це повідомляє Федерація фехтування України.
Відповідне рішення ухвалила президія ФФУ після того, як FIE (Міжнародна федерація фехтування) дозволила росіянам та білорусам знову брати участь у міжнародних змаганнях з другої половини квітня 2023 року.
"Було ухвалено рішення не лише не виходити на двобої на змаганнях будь-яких рівнів з безпосередньо російськими та білоруськими спортсменами, але й не брати участі у змаганнях, у яких братимуть участь російські або білоруські спортсмени", - заявили у федерації.
Також ФФУ оскаржуватиме рішення конгресу FIE від 10 березня 2023 року щодо повернення представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
- 10 березня Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.
- 16 березня Вадим Гутцайт заявив, що багато українських спортсменів підтримують бойкот Олімпіади-2024, якщо на ній виступлять росіяни та білоруси.
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