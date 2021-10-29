Збиття рейсу МН17: адвокати сімей загиблих заявили про стеження

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



За словами адвокатів, вони бачили підозрілих чоловіків поблизу своїх будинків або біля будівлі суду.



"Загалом можна сказати, що всі сторони судового розгляду обізнані про фізичні та цифрові загрози. Але ми ніколи не коментуємо, які конкретні заходи безпеки вживаються у відповідь", - сказала офіційна представниця головного нідерландського антитерористичного управління NCTV Анна Софія Постум.



"Радіо Свобода" з посиланням на нідерландського мовника RTL зазначає, що наприкінці вересня NCTV попередило адвокатів, що за можливими спробами залякати їх може стояти Росія, запропонувавши їм заходи з охорони.

Нагадаємо, літак Boeing "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпур збили над окупованою Росією частиною Донецької області України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажу.

Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак збили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО Збройних сил РФ, дислокованої в Курську.