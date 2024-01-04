Здавав росіянам позиції ППО: черкащанина засудили до 9 років за ґратами

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У суді прокурори довели, що чоловік "за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, завдавши шкоду обороноздатності України".

З травня 2023 року черкащанин надавав розвідувальну інформацію представнику спецслужб РФ. Використовуючи один із месенджерів, він передавав дані про розташування систем ППО, військових частин, особового складу та техніки ЗСУ. Водночас у кожному повідомленні надавав точні координати у скріншотах карт програми Google Maps.

За кілька місяців такої роботи житель Черкас отримав від окупантів 27 600 грн.

У суді за публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури чоловіка визнали винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). До вироку суду він перебував під вартою. Суд визначив черкащанину покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.