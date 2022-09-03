Здійснено 22 авіаудари та 400 артзавданнь, знищено понад 100 рашистів, 60 одиниць техніки, склади боєприпасів та понтонна переправа, - ОК "Південь"
На півдні ЗСУ також захопили в полон трьох російських військових і здобули десятки одиниць техніки та зброї
Про це повідомляє ОК "Південь".
Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по наших позиціях, у відповідь наша авіація завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 4 сотні артилерійських завдань.
ЗСУ вразили командно-спостережний пункт 205-тої окремої мотострілецької козачої бригади у Снігурівці (Миколаївщина) та понтонну переправу біля Козацького.
Також були уражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах.
Захоплено в полон 3 росіян, а також 2 танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато колективної й стрілецької зброї з боєкомплектом.
Знищені 106 росіян та шість десятків одиниць ворожої техніки, серед них:
- 14 танків Т-72 та 62
- гаубиця "Мста-Б"
- авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка
- 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган"
- 3 гармати-гаубиці 152-го калібру
- мобільний міномет 120 калібру
- 2 безпілотні розвідники
- 35 одиниць авто-бронетехніки.
Зазначається, що наразі тривають позиційні бої.
Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі продовжує тримати напоготові 16 ракет типу "Калібр", розташованих на 2 ракетоносіях.
Також у командуванні попередили, що шторм на морі триває, тож мінна небезпека у прибережних водах залишається актуальною.
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