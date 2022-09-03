Про це повідомляє ОК "Південь".

Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по наших позиціях, у відповідь наша авіація завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 4 сотні артилерійських завдань.

ЗСУ вразили командно-спостережний пункт 205-тої окремої мотострілецької козачої бригади у Снігурівці (Миколаївщина) та понтонну переправу біля Козацького.

Також були уражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах.

Захоплено в полон 3 росіян, а також 2 танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато колективної й стрілецької зброї з боєкомплектом.

Знищені 106 росіян та шість десятків одиниць ворожої техніки, серед них:

14 танків Т-72 та 62

гаубиця "Мста-Б"

авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка

2 реактивні системи залпового вогню "Ураган"

3 гармати-гаубиці 152-го калібру

мобільний міномет 120 калібру

2 безпілотні розвідники

35 одиниць авто-бронетехніки.

Зазначається, що наразі тривають позиційні бої.

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі продовжує тримати напоготові 16 ракет типу "Калібр", розташованих на 2 ракетоносіях.

Також у командуванні попередили, що шторм на морі триває, тож мінна небезпека у прибережних водах залишається актуальною.

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